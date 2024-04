Verken Bergen Nord 2 eller Kvernbit 2 maktet å få ballen i nettet i første omgang. Etter halvspilt kamp sto det dermed 0-0.

Hadde grunn til å juble

Kvernbit 2 tok ledelsen da Maren Askeland Bertheussen scoret sju minutter etter hvilen, men Ida Andrea Galdal sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 åtte minutter senere. Kvernbit 2 fikk et forsprang på nytt da Leonte satte inn 2-1 et kvarter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-2.

Mye å se fram til neste runde

Kanagaratnam Nagendran var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kvernbit 2 måle krefter med Minde, mens Bergen Nord 2 møter Varegg/Sandviken 2.