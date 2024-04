Express tok ledelsen da Jim Eriksen Skårdal scoret etter 23 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Donn kunne juble til slutt

Anel Valjevcic hadde nylig blitt byttet inn da han sørget for at lagene var like langt sin 1-1-scoring fem minutter før slutt. Mathias Harestad Voll sendte Donn i føringen da han satte inn 2-1 fem minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-1.

Donns Kent Erik Sellæg og Bork Lee pådro seg gult kort. For Express fikk Nils Onur Yenice gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Donn nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Express er på 13. plass med null poeng.

Espen Larsen var dommer.

I neste runde skal Express måle krefter med Birkenes 18. april. Donn møter Trauma 20. april.