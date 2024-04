Venås sendte Guard i ledelsen etter tolv minutter, og Guard-angriperen scoret igjen da han gjorde 2-0 fire minutter senere. Samme mann gjorde hattrick etter 20 minutters spill. Godøy/Giske 2 satte inn 1-3 fem minutter senere. Etter 28 minutter la Kåre Sigve Balsnes på til 4-1 for Guard, og samme spiller økte ledelsen for Guard da han satte inn 5-1 like etterpå. Elias Larsen økte til 6-1 for Guard etter 35 minutters spill. Ved pause var stillingen 6-1.

Målshow i andre omgang

Godøy/Giske 2 reduserte til 2-6 noen minutter ut i andreomgangen. Etter 58 minutter økte avstanden mellom lagene da Jørgen Sandvold Hansen satte inn 7-2 for Guard, og Venås satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter senere. Trond Vegard Kim Ripe satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-2 for Guard, og Andreas Kjerstad Mortensen la på til 10-2 etter 70 minutters spill. Tobias Brandal Bakke økte ledelsen da han satte inn 11-2 rett etterpå. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 11-2.

Guard topper tabellen

Etter mandagens kamp er Guard på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Godøy/Giske 2 ligger på niendeplass med null poeng.

Arve Toven var dommer.

1. mai er det ny kamp for Godøy/Giske 2. Da møter de Langevåg 2. Guard skal måle krefter med Langevåg 2 8. mai.