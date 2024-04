Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 tok ledelsen ved Mia Karlsen allerede etter åtte minutters spill, men fire minutter senere scoret en av lagets spillere for Lånke. Oda Nyvik Prestmo sørget for at Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 17 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Målløs andreomgang

Verken Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 eller Lånke klarte å få ballen i mål etter hvilen. Dermed viste resultattavla 2-1 da dommeren blåste i fløyta for siste gang.

Remyra 2 / Fram 2 / Tangmoen 2 serieleder

Etter fredagens kamp er Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 på topp i serien på tabellen med tre poeng, mens Lånke er nummer seks med null poeng.

Premise Kanifi var dagens dommer.

15. april er det ny kamp for Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2. Da møter de Sverre/Nessegutten. Lånke skal måle krefter med Skogn 17. april.