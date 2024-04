Jensen avgjorde for Orkanger

Per Olav Jensen sto for den avgjørende scoringen for Orkanger i 3-2-seieren over KIL/Hemne 2 på Orkla Maskin Arena i 5. divisjon, Trøndelag - Avdeling 2 i fotball søndag. KIL/Hemne 2 har tapt sine to siste kamper.