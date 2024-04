Torridal var uheldig og gjorde selvmål etter 19 minutters spill. Ved pause var stillingen 1-0.

Gimletroll 2 holdt stand

Ni minutter etter hvilen doblet Gimletroll 2 ved Sunniva Osestad. Emilie Aurebekk reduserte til 1-2 for Torridal like etterpå, og Åse Cornelia Jørundland Berg sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Gimletroll 2 fikk et forsprang igjen da Emma Sofie Hoff satte inn 3-2 etter 68 minutter. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-2.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Gimletroll 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Torridal er nummer åtte med null poeng.

Adrian Endre Westgård var dommer i oppgjøret.

25. april er det ny kamp for Gimletroll 2. Da møter de Randesund. Torridal skal måle krefter med Lillesand 26. april.