Malvik/Hommelviks Sondre Sæterhaug Einvik scoret fra straffemerket etter 36 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Scoring fra elleve meter

Etter 65 minutter doblet Malvik/Hommelvik ved Erlandsen. Noah Meyer Andersen (Charlottenlund G19) satte inn et straffespark like etterpå, og 17-åringen utlignet for Charlottenlund tre minutter før slutt. Malvik/Hommelvik tok ledelsen igjen ved Erlandsen fire minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-2.

Jonas Martinus Gamlem, Thor-Alexander Provido Gundersen, Isak Sand Grannes og Erlandsen fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp er Malvik/Hommelvik på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Charlottenlund ligger på åttendeplass med tre poeng.

Jonas Sjømæling dømte kampen.

I neste runde skal Malvik/Hommelvik møte Ranheim, mens Charlottenlund møter Kattem.