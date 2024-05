Emine Kleppestø Thorbjørnsen ga Øygarden ledelsen etter 23 minutter, men like etterpå utlignet Daniella Umuluite for Valestrand Hjellvik. Øygarden tok ledelsen på nytt da Elvestad scoret noen minutter før hvilen, og Martine Andersen Dale sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 35 minutters spill. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-3.

Forsvarte ledelsen etter pause

Elvestad scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-1 etter 47 minutter. Etter 60 minutters spill reduserte Valestrand Hjellvik da Dalaa Basman satte inn 2-4-målet. I samme minutt fullførte Elvestad sitt hattrick. Umuluite scoret igjen da hun gjorde 3-5 etter 65 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-5.

Tok over andreplassen

Øygarden har fire seirer på sine fem siste kamper.

Etter tirsdagens kamp er Valestrand Hjellvik på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Øygarden er nummer to med 14 poeng.

Kanagaratnam Nagendran dømte kampen.

Øygarden spiller neste kamp mot Minde 28. mai, mens Valestrand Hjellvik bryner seg på Kvernbit 1. juni.