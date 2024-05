Overholt sørget for at Stokmarknes fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare fem minutter, og Edvin Eriksen Paulsen fikk nettsus og doblet ledelsen sju minutter senere. Etter 18 minutters spill økte Stokmarknes ved Sofie Rønning, og ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Kaunn Myat satte inn 4-0 for Stokmarknes. Etter 28 minutter la en spiller på til 5-0 for Stokmarknes. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-5.

Målshow i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen scoret Stokmarknes-spilleren igjen da han gjorde 6-0, og Overholt satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for samme lag seks minutter ut i andre omgang. Samme lag rykket ytterligere ifra da en av lagets spillere økte ledelsen rett etterpå, og Linus Andreassen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 46 minutters spill. Ett minutt senere reduserte BT/HIL 2 da Theo Hammerø Berg satte inn 1-9-målet, og Mohamed Kowte Saeed reduserte til 2-9 etter 52 minutter. Andreassen økte ledelsen da han satte inn 10-2 etter 63 minutters spill, og Overholt sikret seg hattrick da han la på til 11-2 like etterpå. To minutter før slutt reduserte hjemmelaget ved Sam Pedersen, og Iver Dahle Ihrstad gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 4-11 minuttet før full tid. William Thuv-Slettli satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-4 for Stokmarknes. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-12.

Klatret på tabellen

Etter oppgjøret står både BT/HIL 2 og Stokmarknes med tre poeng.

Vidar Dinesen var kampleder.

22. mai er det ny kamp for Stokmarknes. Da møter de Sortland 2. BT/HIL 2 skal måle krefter med BT/HIL 23. mai.