Malvik/Hommelvik tok en tidlig ledelse i kampen ved Aksel Mæhlen. Malvik/Hommelvik doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-2.

Dominerte etter hvilen

Remyra reduserte til 1-2 ved Theodor Geving fem minutter ut i andreomgangen. Johan Børseth sørget for Malvik/Hommelvik-jubel da han satte inn 3-1 seks minutter senere, og bortelaget økte ledelsen da Jonas Nordgård Stensaas satte ballen i nettet etter et kvarter av andre omgang. Dermed var stillingen 4-1. Johan Børseth scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-1 like etterpå, og etter 60 minutters spill fullførte Malvik/Hommelvik-angriperen sitt hattrick. Malvik/Hommelvik rykket ytterligere ifra da Gjermund Vestvik-Kluken økte ledelsen to minutter senere, og Sander Myhre Steinvik la på til 8-1 for bortelaget etter 64 minutter. Rett etterpå scoret Johan Børseth igjen da han gjorde 9-1. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-9.

Malvik / Hommelvik leder serien

Etter lørdagens kamp er Remyra nummer ni på tabellen med null poeng, mens Malvik/Hommelvik er serieleder med ti poeng.

Gisle Røhmen var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 18. mai. Remyra skal spille mot Egge/Sørlia, mens Malvik/Hommelvik møter Sverre.