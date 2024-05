Ola Størseth Jenssen sendte Utleira 2 foran da han satte inn 1-0 etter 23 minutter, men Tiller utlignet til 1-1 da Leander Sesseng Lone satte ballen i mål sju minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 1-1.

Tiller var suverene i andre omgang

Magnus Røsand Damås ga Tiller ledelsen noen minutter etter hvilen, og Iver Negård Larsen scoret for Tiller og sørget for at stillingen var 3-1 etter 47 minutters spill. Edim Jabber økte til 4-1 for samme lag fem minutter senere, og et kvarter før slutt økte samme lag ved Lone. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-1.

Tiller topper tabellen

Etter fredagens kamp ligger Tiller på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Utleira 2 er på tiendeplass med null poeng.

Nils Jaco Brandsen var kampleder.

I neste runde skal Tiller måle krefter med Orkla 14. mai. Utleira 2 møter Ranheim 2 21. mai.