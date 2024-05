Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik tok ledelsen da Erik Fallebø scoret etter kun ti minutter, og fem minutter senere doblet Aleksander Syversen ledelsen til Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik. Joachim Skogland Bakke satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik, og samme spiller økte ledelsen for Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik da han satte inn 4-0 fem minutter før pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Direkte rødt kort til Kvernbit

Etter 56 minutters spill reduserte Jaylan Jamal Kamau til 1-4 for Kvernbit, og seks minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Noah Samuelsen reduserte til 2-4. Etter 65 minutter økte Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik ved Fallebø, og Kristian Gjerde Ødemark økte til 6-2 for Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik fem minutter senere. Etter 80 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Mathias Kverhellen satte inn 7-2. Kvernbits Andreas Sandvik så rødt ett minutt før slutt, og Liam Squibb-Engelsen satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-2.

Markus Rivedal fikk gult kort.

Troner øverst

Etter oppgjøret står både Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik og Kvernbit med 13 poeng.

Cato Systad dømte kampen.

4. juni er det ny kamp for Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik. Da møter de Tertnes. Kvernbit skal måle krefter med Askøy samme dag.