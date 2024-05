Ellen Wika Haugerøy sendte Kolvereid 7er i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter elleve minutter, og Heen fikk nettsus og doblet ledelsen for Kolvereid 7er ni minutter senere. Ida Fjukstad Svendsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Kolvereid 7er, og Heen scoret igjen da hun gjorde 4-0 noen minutter før pause. Noen minutter før sidebytte økte avstanden mellom lagene da Odine Haug satte inn 5-0 for Kolvereid 7er, og etter 30 minutters spill la Idun Hagan på til 6-0. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 6-0.

Ingen flere mål

Ingen av lagene klarte å putte ballen bak motstanderens keeper i andre omgang. Kampen endte dermed 6-0.

Kolvereid topper serien

Etter lørdagens kamp er Kolvereid på topp i divisjonen på tabellen med sju poeng, mens Åfjord er nummer tre med seks poeng.

Per Johan Høistad Hartviksen var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kolvereid måle krefter med Grong, mens Åfjord møter Grong.