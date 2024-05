Elise Souwaid Tollan sendte Os/Nansen/Tolga-Vingelen i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter bare to minutters spill. Fire minutter senere ble vondt til verre for Sokna, da Maja Johanne Brennmoen doblet ledelsen for Os/Nansen/Tolga-Vingelen. Etter kun åtte minutter reduserte Sokna da Oda Heggvold satte inn 1-2-målet, og det sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Os / Nansen / Tolga-Vingelen holdt stand

Hanna Fløttum Bones utlignet da hun satte inn 2-2. Stella Svae sendte Os/Nansen/Tolga-Vingelen i føringen på nytt da hun satte inn 3-2 sju minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-3.

Ida Marie Dæhli Ryen pådro seg gult kort.

Os / Nansen / Tolga-Vingelen topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Sokna på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Os/Nansen/Tolga-Vingelen er på førsteplass med ti poeng.

Hugo Lavik dømte oppgjøret.

15. mai er det ny kamp for Os/Nansen/Tolga-Vingelen. Da møter de Tynset. Sokna skal måle krefter med Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 21. mai.