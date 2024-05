Oliver Haugsdal sendte Fyllingsdalen i føringen da han satte inn 1-0 etter kun to minutter, men Fløya utlignet til 1-1 da Dovydas Zala satte ballen i mål fem minutter senere. Etter tolv minutters spill tok Fyllingsdalen ledelsen igjen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-1.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Da det var spilt en halv time i andre omgang, sørget Scott Alexander Fitzgerald for at lagene var like langt med sin 2-2-scoring. Han hadde nylig entret banen. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 2-2.

Fyllingsdalens Mathias Raum fikk se det gule kortet. For Fløya fikk Dovydas Zala, Martin André Berg og Mikael Raimo Johnsen gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Fyllingsdalen på niendeplass på tabellen med fem poeng, mens Fløya er nummer to med ti poeng.

Shuvo Kumar Paul var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 11. mai. Fyllingsdalen skal spille mot Elverum, mens Fløya møter Sprint-Jeløy.