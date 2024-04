Halvor Øverland Korsvold ga Østsiden Askøy 2 ledelsen et kvarter før hvilen, men Mads Tvedten Bjorøy utlignet da han satte inn 1-1 noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 til pause.

Frøya / Lyngbø 2 hadde grunn til å juble mot Østsiden Askøy 2

Noen minutter ut i andreomgangen tok Frøya/Lyngbø 2 ledelsen ved Safi, og Denis Alexandru Gugiu fant nettmaskene seks minutter etter sidebytte. Safi scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-1 seks minutter senere. Etter 58 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Casper Steinfeld reduserte til 2-4, og da det var spilt en halv time i andre omgang, scoret samme spiller igjen da han gjorde 3-4. En spiller sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4. Fire minutter senere var hattricket et faktum for Safi, og tre minutter før slutt scoret Bjorøy sitt andre mål da han gjorde 6-4. Ett minutt før full tid fullførte Steinfeld sitt hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 5-6.

Nathaniel Heinonen Bjørndal fikk gult kort.

Frøya / Lyngbø 2 klatret til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp ligger Østsiden Askøy 2 på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Frøya/Lyngbø 2 er på fjerdeplass med tre poeng.

Susanne Træet var dommer i kampen.

I neste runde skal Østsiden Askøy 2 måle krefter med Øygarden 1. mai, mens Frøya/Lyngbø 2 møter Sotra 2 samme dag.