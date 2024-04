Mats Skarsaune Seljestad sendte Sauda i føringen da han satte inn 1-0 etter 13 minutter, og Olav Dybing Bakka scoret og doblet ledelsen for Sauda etter 25 minutters spill. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Elias Fiveland Seim satte inn 3-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Var suverene i andre omgang

Kristoffer Birkeland Knudsen la på til 4-0 for Sauda etter 67 minutter, og seks minutter senere scoret Bakka sitt andre mål da han gjorde 5-0. Eirik Kaldråstøyl Johansen reduserte for Stord/Solid/Trott 2 sju minutter før slutt. Knudsen scoret sitt andre mål da han gjorde 6-1 rett etterpå, og to minutter før slutt var hattricket et faktum for samme spiller. Minuttet før full tid vartet Bakka opp med hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 8-1.

Mathias Larsen Clausen (Stord/Solid/Trott 2 G19) og Mathias Johnsen Fløgstad (Sauda G19) fikk begge gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter oppgjøret står både Sauda og Stord/Solid/Trott 2 med tre poeng.

Åsmund Ohm Børretzen var kampleder.

3. mai er det ny kamp for Stord/Solid/Trott 2. Da møter de Haugar. Sauda skal måle krefter med Haugar 21. mai.