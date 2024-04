Dombås tok ledelsen tidlig etter scoring ved Live Hagevold, og Engen doblet ledelsen for Dombås da hun satte inn 2-0 etter 37 minutters spill. Samme spiller la på til 3-0 for Dombås fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3 etter første omgang.

Økte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Mina Aaheim satte inn 4-0 for Dombås. Lillehammer 2 reduserte til 1-4 ved Hannah Horgen etter 68 minutter. Helene Formo satte ballen i nettet og økte ledelsen ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-5.

Spennende runde i vente

Ketil Gjerde var dommer i oppgjøret.

6. mai er det ny kamp for Lillehammer 2. Da møter de Faaberg. Dombås skal måle krefter med Faaberg 11. mai.