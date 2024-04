Henrik Falck Kleppe sendte Fana i ledelsen allerede etter ti minutters spill, og Sigurd Haugen Tveit scoret og doblet ledelsen for Fana rett etterpå. Etter 30 minutter la S. Tveit på til 3-0 for Fana. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Bjørn Stokken Salomonsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 noen minutter ut i andre omgang. Danil Gudim Wasmuth økte ledelsen da han satte inn 4-1 noen minutter etter hvilen, og Fana rykket ytterligere ifra da Kleppe økte ledelsen seks minutter etter pause. Wasmuth satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før full tid. Johannes Borgemyr (Stord/Solid/Trott G16) scoret fra straffemerket fem minutter senere, og Stord/Solid/Trott reduserte til 3-6 ved samme spiller fire minutter før slutt. Like etterpå reduserte Stord/Solid/Trott da Salomonsen satte inn 4-6-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-6.

Tobias Holmberg Vikane (Stord/Solid/Trott G16) og S. Tveit (Fana G16) fikk begge gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter søndagens kamp er Stord/Solid/Trott på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Fana er nummer fem med seks poeng.

Kjetil Bjølgerud dømte oppgjøret.

6. mai er det ny kamp for Stord/Solid/Trott. Da møter de Os. Fana skal måle krefter med Trio 9. mai.