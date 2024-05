Teodora Maria Hanea sendte Smørås tidlig i ledelsen, men Martha Nødland Austvik sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 37 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Ett poeng til hver

Bertine Birkenfeldt sørget for at Smørås tok ledelsen igjen med sin scoring noen minutter ut i andreomgangen, og Smørås-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 seks minutter etter hvilen. Evelyn Folgerø reduserte til 2-3 for Njardar/Tysnes etter 65 minutter, og Njardar/Tysnes utlignet til 3-3 da Rikke Dalen Hagen satte ballen i mål et kvarter før full tid. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 3-3.

Amalie Stølsbotn Grindheim fikk gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Etter kampen står både Njardar/Tysnes og Smørås med ett poeng.

Magne Blokhus var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Njardar/Tysnes måle krefter med Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord, mens Smørås møter Odda.