Allerede etter fem minutters spill tok Norborg/Ravn/Brattvåg ledelsen ved Joakim Flem Hildre, og Tobias Hatlehol scoret og doblet ledelsen for Norborg/Ravn/Brattvåg. Jonas Langlo økte ledelsen for Norborg/Ravn/Brattvåg da han satte inn 3-0 etter 22 minutter, og Tobias Hatlehol satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Ti minutter ut i andre omgang vartet Norborg/Ravn/Brattvåg-spilleren opp med hattrick, og Norborg/Ravn/Brattvåg økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet to minutter før slutt. Dermed var stillingen 6-0. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-0.

Norborg / Ravn / Brattvåg topper serien

Etter mandagens kamp ligger Norborg/Ravn/Brattvåg på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Emblem er på sjuendeplass med tre poeng.

Fredrik Olai Langlo dømte kampen.

I neste runde skal Emblem måle krefter med Valder/Godøy 4. mai. Norborg/Ravn/Brattvåg møter Blindheim 7. mai.