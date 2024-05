Astri Toft ga laget sitt et forsprang da hun satte inn 1-0-målet allerede etter fire minutter. Åslaug Charlotte Johansen var uheldig og scoret selvmål for Krokelvdalen 2 ti minutter senere. Alta økte ledelsen da Andrea Isaksen satte ballen i nettet etter 23 minutters spill. Dermed var stillingen 3-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-0.

Målbonanza etter hvilen

Toft satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Alta da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Alta-angriperen gjorde hattrick etter 72 minutter. Rett etterpå økte Alta ved Anna Opgård, og Merethe Angell økte ledelsen for Alta da hun satte inn 7-0 sju minutter før slutt. Fem minutter senere reduserte Krokelvdalen 2 ved Charlotte Eidem Hansen. Kine Kristensen Emaus satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Alta. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 8-1.

Krokelvdalen 2s Mie Berger fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Etter søndagens kamp ligger Alta på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Krokelvdalen 2 er på femteplass med tre poeng.

Borgar Mareno Pedersen var dommer i oppgjøret.

11. mai er det ny kamp for Alta. Da møter de Skarp. Krokelvdalen 2 skal måle krefter med Senja 13. mai.