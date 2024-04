Nora Haugseth Ringstad sørget for at Aasguten fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål allerede i første minutt, og Amalie Ledal Brænne fikk nettsus og doblet ledelsen for Aasguten etter 26 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 2-0.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Malvik 2/Hommelvik 2 reduserte til 1-2 ved Tiren Birgitte Sjøtrø etter 42 minutters spill, og en spiller utlignet til 2-2 da hun satte ballen i mål åtte minutter senere. En av lagets spillere sendte Malvik 2/Hommelvik 2 i ledelsen da hun satte inn 3-2 et kvarter før full tid, men like etterpå utlignet Vilde Tangstad Husby for Aasguten. Tiren Birgitte Sjøtrø sørget for at Malvik 2/Hommelvik 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring ti minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-4.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter tirsdagens kamp er Aasguten på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Malvik 2/Hommelvik 2 er nummer to med sju poeng.

Sinan Tural var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 7. mai. Aasguten skal spille mot Remyra/Stjørdals-Blink/Fram, mens Malvik 2/Hommelvik 2 møter Steinkjer 2/Sørlia 2.