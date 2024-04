Ingrid Amalie Aasbø ga Gjerstad en tidlig ledelse i kampen, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Gjerstad. Ellinor Apland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Gjerstad, og etter 33 minutters spill økte Gjerstad ved Ylva Bulut. Rett etterpå var hattricket et faktum for Aasbø, og noen minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Apland satte inn 6-0 for samme lag. Etter 40 minutter økte avstanden mellom lagene da Delina Gehebremichael satte inn 7-0. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 7-0.

Målshow etter pause

Ett minutt etter pause vartet Apland opp med hattrick, og Live Haugen Mykland økte ledelsen da hun satte inn 9-0 to minutter senere. Apland scoret sitt fjerde mål da hun gjorde 10-0 noen minutter ut i andreomgangen, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret Aasbø sitt fjerde mål da hun gjorde 11-0. Aasbø økte ledelsen for Gjerstad da hun satte inn 12-0 like etterpå, og Stina Masdalen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 13-0 for samme lag etter et kvarter av andreomgangen. Bulut scoret igjen da hun gjorde 14-0 ett minutt senere, og Aasbø økte til 15-0 for samme lag etter 58 minutters spill. Rett etterpå fullførte Bulut sitt hattrick, og Apland satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 63 minutter. Seks minutter senere la Aasbø på til 18-0 for Gjerstad, og Apland scoret sitt sjette mål i kampen da hun gjorde 19-0 ni minutter før slutt. Like etterpå scoret Aasbø igjen da hun gjorde 20-0, og samme lag rykket ytterligere ifra da Aasbø økte ledelsen fem minutter før slutt. Aasbø la på til 22-0 for samme lag ett minutt senere, og samme lag økte ledelsen da Live Haugen Mykland satte ballen i nettet ett minutt før full tid. Dermed var stillingen 23-0. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 23-0.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Gjerstad på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Vigør 3 ligger på sjuendeplass med null poeng.

Bart Frans Flora Mertens var dommer.

23. april er det ny kamp for Gjerstad. Da møter de Birkenes. Vigør 3 skal måle krefter med Våg 25. april.