Vetle Spjelkavik sendte Spjelkavik 2 foran da han satte inn 1-0 etter 15 minutters spill, og seks minutter senere doblet samme spiller ledelsen til Spjelkavik 2. etter 23 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Miran Ghahramani reduserte til 1-2. Kitiphat Apisinwararat scoret 3-1-målet for Spjelkavik 2 like etterpå. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-0.

Målshow etter pause

Noen minutter etter hvilen la Heggstad på til 4-1 for Spjelkavik 2. Blindheim 2 reduserte til 2-4 ved William Meh tre minutter etter pause. Tre minutter senere scoret Heggstad igjen da han gjorde 5-2. Magnus Vik-Slettvoll reduserte til 3-5 ti minutter ut i andre omgang, og fem minutter senere scoret Miran Ghahramani sitt andre mål da han gjorde 4-5. To minutter før slutt fullførte Heggstad sitt hattrick, og Spjelkavik 2 økte ledelsen da Noa Steien Seljeset satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 7-4. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-4.

Mye å se fram til neste runde

Amund Ukkelberg var dagens dommer.

I neste runde skal Blindheim 2 måle krefter med Vanylven 22. april. Spjelkavik 2 møter Emblem 2 23. april.