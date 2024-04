Naomi Vartdal Larosai sendte Ørsta i føringen etter 16 minutters spill, og Ørsta doblet ledelsen da Elea Sætre Indrearne satte inn 2-0. S. Myklebust økte til 3-0 for Ørsta fire minutter senere, og Elen Flem Øye satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Ørsta. To minutter før sidebytte ble avstanden mellom lagene redusert da Oline Berge Trandal reduserte til 1-4, og det sto seg til pause. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-1.

Straffescoring

Hjemmelagets Indrearne scoret på straffe noen minutter ut i andre omgang. Blindheim 2 reduserte til 2-5 ved Ella Båtnes Ottersen åtte minutter etter hvilen. E. Øye scoret igjen da hun gjorde 6-2 etter 61 minutter. Emilie Strømme Fiskerstrand reduserte for bortelaget rett etterpå. Åtte minutter før slutt scoret S. Myklebust sitt andre mål da hun gjorde 7-3, og to minutter senere var hattricket et faktum for S. Myklebust. Trandal scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-8 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-4.

Spennende runde i vente

Dagfinn Berg Tjervåg var dommer i oppgjøret.

21. april er det ny kamp for Blindheim 2. Da møter de Hasundgot. Ørsta skal måle krefter med Spjelkavik 22. april.