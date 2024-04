Andre Gregersen sendte Hei 2 i ledelsen etter 20 minutters spill, men Chrisander Nyland utlignet da han satte inn 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-1.

Hei 2 hadde grunn til å juble mot Brevik

Andreas Ytredal ga laget sitt ledelsen igjen da han satte inn 2-1-målet etter et kvarter av andreomgangen, og Håvard Haugli Nybråten sørget for at resultattavla viste 3-1 et kvarter før full tid. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-3.

William de Jong Hillbo (Hei 2) og Chrisander Nyland (Brevik) fikk begge gult kort.

Tok over andreplassen

Etter torsdagens kamp er Brevik på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Hei 2 er nummer to med seks poeng.

Ako Mardin var dommer i kampen.

Brevik spiller neste kamp mot Urædd 2 24. april, mens Hei 2 møter Langangen dagen etter.