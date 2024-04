Just tok ledelsen da Sondre Maurangsnes scoret bare noen minutter ut i kampen, og Leif Ove Åndanes scoret og doblet ledelsen for Just. Just rykket ytterligere ifra da Amjad fadel el-saadi økte ledelsen etter 19 minutter. Lasse Stephan Næss (Vindbjart 4) scoret fra straffemerket seks minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1.

Scoret på straffespark

Justs Benjamin Kloster scoret fra ellevemeteren etter 79 minutters spill, og sju minutter senere la Sebastian W Kloster på til 5-1. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-1.

Mikas Bolstad Skålid (Just) og Remi Lindland (Vindbjart 4) fikk begge gult kort.

Just topper serien

Etter lørdagens kamp er Just på topp i divisjonen på tabellen med seks poeng, mens Vindbjart 4 er på femteplass med tre poeng.

Terje Haugland var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 29. april. Just skal spille mot Mandalskameratene 2, mens Vindbjart 4 møter Kristiansandkameratene 2.