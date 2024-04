Joakim Torsen sendte Ølen i føringen da han satte inn 1-0 allerede i åpningsminuttet, og Ølen doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Etter 13 minutter fullførte Ølen-spilleren sitt hattrick, og Emil Johan Brekke økte ledelsen da han satte inn 4-0 like etterpå. Dennis Shabani økte ledelsen for Ølen da han satte inn 5-0 et kvarter før hvilen, og åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Martin Heggebø satte inn 6-0 for Ølen. Torsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for samme lag, og Ølen økte ledelsen da Jørgen Stueland Larsen satte ballen i nettet fem minutter før pause. Dermed var stillingen 8-0. Rett etterpå reduserte Rosendal ved Henrik Hjelmeland Steinsvik. Ølen rykket ytterligere ifra da Thomas Vik økte ledelsen noen minutter før sidebytte, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 10-1 to minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 10-1.

Dominerte i andreomgang

Tre minutter etter pause var hattricket et faktum for Ølen-spilleren, og Amanuel Abay Petros Amar satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-1 for hjemmelaget da det var spilt et kvarter av andre omgang. Fem minutter senere økte Ølen ved Mats Aarekol. Henrik Falk gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-13 etter 62 minutters spill. Like etterpå scoret Mats Aarekol igjen da han gjorde 14-2, og etter 68 minutter scoret Amar sitt andre mål da han gjorde 15-2. Shabani scoret sitt andre mål da han gjorde 16-2 ett minutt senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 16-2.

Ølen leder serien

Etter søndagens kamp er Ølen på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Rosendal er nummer 15 med null poeng.

Marcel Felecian var dommer i oppgjøret.

Rosendal spiller mot Finnås/Bømlo 23. april, mens Ølen spiller neste kamp mot Bremnes 2 30. april.