Leandersson ga Herd 2 ledelsen tidlig i kampen bare noen minutter ut i kampen, og Aksel Waage Molvær fikk nettsus og doblet ledelsen for Herd 2 allerede etter seks minutter. Blindheim 2 reduserte til 1-2 ved Jan-Erik Larsen Dybvikstrand like etterpå. Leandersson scoret igjen da han gjorde 3-1 et kvarter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Ble utvist

Jonas Darup Stevens satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Herd 2 noen minutter etter hvilen. Fredrik Kroken Rotset reduserte til 2-4 for Blindheim 2 etter 65 minutters spill. Teo Ekeberg økte ledelsen for Herd 2 da han satte inn 5-2 ti minutter senere, og etter 80 minutter økte avstanden mellom lagene da Olve Andersen Osnes satte inn 6-2 for Herd 2. Sigurd Langlo-Johansen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-2 for Herd 2. Sondre Valderhaug Syversen (Blindheim 2) ble sendt i garderoben da han pådro seg sitt andre gule kort fem minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-7.

Blindheim 2s Heja Ahmad pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Blindheim 2 nummer ni på tabellen med null poeng, mens Herd 2 er på sjetteplass med tre poeng.

Ian William Elkington dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Blindheim 2 måle krefter med HaNo, mens Herd 2 møter Aksla 2.