Beck-Hansen sørget for at Fløya fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun ni minutters spill, men Fredric Lindquist sørget for balanse i Harstad-regnskapet da han satte inn 1-1 fem minutter før hvilen. Fem minutter senere fikk Fløya straffespark, og Fillip Mørkved satte inn 2-1-målet. Etter halvspilt kamp sto det 1-2.

Bortelaget økte ledelsen

Noah Andre Johansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Beck-Hansen ga Fløya ledelsen på nytt et kvarter før slutt, og Scott Alexander Fitzgerald sørget for jubel da han satte inn 4-2 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-4.

Damjan Knezevic (Harstad) og Fillip Mørkved (Fløya) fikk begge gult kort.

Fortsatt på femteplass

Etter mandagens kamp ligger Harstad på femteplass på tabellen med ti poeng, mens Fløya er på tredjeplass med 16 poeng.

Michael Wikestad Pedersen var kampleder.

25. mai er det ny kamp for Fløya. Da møter de Hønefoss. Harstad skal måle krefter med Mjølner 27. mai.