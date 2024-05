En spiller ga Nessegutten 2/Skogn 2 ledelsen tidlig i oppgjøret med sitt mål etter bare fem minutter, og etter 25 minutters spill scoret en av lagets spillere sitt andre mål da han gjorde 2-0. Ti minutter senere reduserte Selbu ved Håkon Jørgensen. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-1.

Forsvarte ledelsen etter pause

Samme spiller sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 ti minutter ut i andre omgang. Fem minutter senere tok Nessegutten 2/Skogn 2 ledelsen på nytt ved Rasmus Rangul, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 4-2 etter 63 minutter. En spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-4 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter kampen har både Nessegutten 2/Skogn 2 og Selbu fire poeng.

I neste runde skal Nessegutten 2/Skogn 2 måle krefter med Hommelvik 2 28. mai, mens Selbu møter Ranheim 2 samme dag.