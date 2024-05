Vuku/Stiklestad tok ledelsen da Ruben Andre Solem Steinkjer scoret noen minutter før sidebytte. Kristian Slørdal Schei (Egge 2/Sørlia 2 G14) scoret 1-1 på straffe to minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Kunne juble til slutt

Ola Norum Kålen sørget for at Vuku/Stiklestad tok ledelsen igjen med sin scoring etter 41 minutters spill, og Konrad Steinsli scoret 3-1-målet for Vuku/Stiklestad fem minutter senere. Etter 60 minutter reduserte Sigve Richstad Weie til 2-3 for Egge 2/Sørlia 2. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-3.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Egge 2/Sørlia 2 på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Vuku/Stiklestad er på fjerdeplass med seks poeng.

Rohan Kavaleri var dommer.

Egge 2/Sørlia 2 spiller neste kamp mot Osen/Steinsdalen 23. mai, mens Vuku/Stiklestad møter Snåsa dagen etter.