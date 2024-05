Daniel Kristoffer Breiland Teigen sendte Eidanger 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 13 minutter. Rett etterpå var Stian Øygarden Nordbø uheldig og scoret selvmål for Drangedal. Marcus Engh-Ajer økte ledelsen for Eidanger 2 da han satte inn 3-0 etter 18 minutters spill, og etter 34 minutter la Teigen på til 4-0. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Joakim Gullhaug Nilsen satte inn 5-0 for Eidanger 2, og samme spiller økte ledelsen da han satte inn 6-0 noen minutter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-6 etter første omgang.

Dro ifra

Etter 71 minutters spill vartet Teigen opp med hattrick. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 0-7.

Drangedals Per Stian Øverdal og Odin Alexander Roalstad fikk gult kort. For Eidanger 2 fikk Marcus Engh-Ajer gult kort.

Eidanger 2 leder serien

Etter tirsdagens kamp er Drangedal på sjuendeplass på tabellen med sju poeng, mens Eidanger 2 ligger på førsteplass med 15 poeng.

Rollef Flathus var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Drangedal møter Gjerpen 29. mai, mens Eidanger 2 spiller neste kamp mot Heddal.