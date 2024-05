Vidar Moen sendte Malmefjorden 7er i føringen da han satte inn 1-0 etter bare fem minutters spill, men Kjøs sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 fire minutter senere. Etter elleve minutter scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 2-1, og Gunnar Sandnes Nauste scoret for Eresfjord og Vistdal 7er og sørget for at stillingen var 3-1 fem minutter senere. Lars Emil Engen reduserte til 2-3 for Malmefjorden 7er et kvarter før hvilen. Kjøs fikk sitt hattrick rett etterpå, og Eresfjord og Vistdal-spilleren la på til 5-2 etter 19 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 30 minutter, var stillingen 5-2.

Økte ledelsen

Espen Tronhus Henøen reduserte for Malmefjorden 7er noen minutter ut i andre omgang. Kim Joar Øverås satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for Eresfjord og Vistdal 7er åtte minutter ut i andreomgangen, og Oskar Mittet økte ledelsen da han satte inn 7-3 ni minutter senere. Dermed endte kampen 7-3.

Eresfjord og Vistdals Ole Sandnes og Frode Hanset Nauste fikk se det gule kortet. For Malmefjorden fikk Lars Emil Engen gult kort.

Eresfjord og Vistdal topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Eresfjord og Vistdal på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Malmefjorden er nummer åtte med ett poeng.

Magne Jonny Krumsvik var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Eresfjord og Vistdal prøver seg mot Elnesvågen 7 28. mai, mens Malmefjorden spiller neste kamp mot Nordbyen.