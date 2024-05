Sander Nåtedal ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 16 minutter, og Gimletroll doblet ledelsen da Henrik Byklum satte inn 2-0 ni minutter senere. Et kvarter før hvilen la Håkon Torvald Hansen på til 3-0 for Gimletroll, og Jøran Yoon Tytlandsvik Barka satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0 etter første omgang.

Hjemmelaget økte ledelsen

Hurvenes økte ledelsen da han satte inn 5-0 etter 78 minutters spill, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 6-0 rett etterpå. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-0.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Gimletroll på sjuendeplass på tabellen med sju poeng, mens Vindbjart 3 er på ellevteplass med tre poeng.

Thor Håversen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Vindbjart 3 måle krefter med Grane Arendal 25. mai. Gimletroll møter Randesund 2 28. mai.