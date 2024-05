Elias Skogvoll ga Tromsdalen ledelsen tidlig allerede etter fire minutter. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-0.

Gjøvik-Lyn pådro seg utvisning

Etter 67 minutters spill ble Alexander Remy Bjørnhaug (Gjøvik-Lyn) vist av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort, og Egerton scoret og doblet ledelsen for Tromsdalen seks minutter før slutt. Didrik Hafstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Tromsdalen fire minutter senere, og etter 90 minutter scoret Egerton igjen da han gjorde 4-0. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-0.

Tromsdalens Asgeir Eliassen, Elias Skogvoll og Iver Selnes pådro seg gult kort. For Gjøvik-Lyn fikk Johan Filip Karlsson gult kort.

Topper serien

Tromsdalen har fire seirer på sine fem siste kamper. Det var Tromsdalens tredje strake seier.

Etter lørdagens kamp er Tromsdalen på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Gjøvik-Lyn ligger på tolvteplass med tre poeng.

Hakan Catalgøl dømte kampen. 243 tilskuere bivånet oppgjøret på TUIL Arena.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tromsdalen måle krefter med Strindheim, mens Gjøvik-Lyn møter Ull/Kisa.