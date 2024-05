Sverresborg 2 tok føringen da Sørensen satte inn 1-0 etter kun fem minutters spill, og etter 16 minutter doblet Sverresborg 2 ved samme mann. Oliver Foss-Sundsfjord reduserte til 1-2 for Flatås 2 etter 36 minutters spill. Åtte minutter senere fullførte Sørensen sitt hattrick. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1 til pause.

Målshow i andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Sander Moum satte inn 4-1 for Sverresborg 2, og sju minutter etter sidebytte scoret Sørensen sitt fjerde mål da han gjorde 5-1. Ni minutter senere scoret Sverresborg 2-angriperen igjen da han gjorde 6-1, og Steffen Oliver Nygård satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for Sverresborg 2. Andreas Jakobsen Rosendal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Sverresborg 2 etter 73 minutter, og Sverresborg 2 økte ledelsen da Sørensen satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 9-1. Odd Egil Sumstad Erlandsen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 80 minutters spill, og samme mann økte ledelsen da han satte inn 11-1 åtte minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 11-1.

Sverresborg 2s Sander Fridtjof Lerøen og Sander Moum pådro seg gult kort. For Flatås 2 fikk Oliver Foss-Sundsfjord gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Sverresborg 2 på sjuendeplass på tabellen med fem poeng, mens Flatås 2 er nummer seks med seks poeng.

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sverresborg 2 måle krefter med Byneset, mens Flatås 2 møter Klæbu.