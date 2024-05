Før det første minuttet var omme, tok Vigør ledelsen ved Kelvin Thien Nguyen. Seks minutter senere ble vondt til verre for Søgne, da Jesper Rugland doblet ledelsen for Vigør. Julian Max Dalian Haugeland satte ballen i nettet og økte ledelsen allerede etter ni minutter, og Jesper Rugland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Vigør like etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4 til pause.

Bortelaget økte ledelsen

Etter 40 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Wissam Aldin Ghummeid satte inn 5-0 for samme lag. Søgne reduserte til 1-5 ved Jesper Hausvik Tharaldsen sju minutter senere. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, var hattricket et faktum for Jesper Rugland, og tre minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Jonas Mofjell Steen satte inn 7-1. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-7.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp er Søgne på 13. plass på tabellen med tre poeng, mens Vigør ligger på sjuendeplass med ti poeng.

Nikolai Mjåland var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Søgne spiller mot Gimletroll 28. mai, mens Vigør spiller neste kamp mot Hånes/Tveit 1. juni.