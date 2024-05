Østsiden Askøy fikk en pangåpning på kampen da Naomi Ava Shirindel sendte laget sitt i ledelsen før det første minuttet var omme, og sju minutter senere doblet Astrup ledelsen til Østsiden Askøy. Østsiden Askøy økte ledelsen da Shirindel satte ballen i nettet etter kun ni minutter. Dermed var stillingen 3-0, og Dina Wold Knutsen økte ledelsen da hun satte inn 4-0 like etterpå. Nicoline Maxine Lavik Stien økte ledelsen for Østsiden Askøy da hun satte inn 5-0 etter 17 minutters spill, og Astrup økte til 6-0 for gjestene fire minutter senere. Etter 24 minutter reduserte Ny-Krohnborg da en spiller satte inn 1-6-målet. Rett etterpå var hattricket et faktum for Østsiden Askøy-angriperen, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Østsiden Askøy. Noen minutter før hvilen fullførte Shirindel sitt hattrick. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-9.

Dommeren pekte på straffemerket

Sina Lenea Feness Armond satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter ut i andre omgang, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Halldis Isobel Steinseth Holmedal satte inn 11-1 for Østsiden Askøy. Etter 61 minutters spill fikk Ny-Krohnborg straffe. Leen Alkasr scoret 2-11-målet. Østsiden Askøy rykket ytterligere ifra da Pernille Skjellvik Akselsen økte ledelsen like etterpå. Fire minutter før slutt reduserte en av lagets spillere til 3-12 for Ny-Krohnborg. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-12.

Ny-Krohnborg beholder niendeplass

Etter lørdagens kamp er Ny-Krohnborg på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Østsiden Askøy ligger på åttendeplass med seks poeng.

Alva Hovden Kvalø dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ny-Krohnborg spiller neste kamp mot Austevoll 28. mai, mens Østsiden Askøy spiller neste kamp mot Os.