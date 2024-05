Tromsø tok ledelsen da Oscar Myrhaug scoret etter bare seks minutters spill, men Felix Bakke Inderberg utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål seks minutter senere. Emil Mykkeltvedt sendte Hamna i ledelsen etter 24 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 1-2.

Målfest etter hvilen

Myrhaug sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 47 minutters spill. Emil Mykkeltvedt scoret igjen da han gjorde 3-2 fem minutter senere, og etter 62 minutter scoret Inderberg sitt andre mål da han gjorde 4-2. Ett minutt før full tid økte avstanden mellom lagene da Nikolai Torbergsen-Haugen satte inn 5-2 for Hamna. En spiller reduserte til 3-5 for Tromsø rett etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-5.

Hamna klatret til andreplass

Etter torsdagens kamp er Tromsø på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Hamna ligger på andreplass med ti poeng.

Jarle Thunestvedt var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hamna måle krefter med Tromsdalen, mens Tromsø møter Fløya.