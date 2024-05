Rosendal tok føringen da Synne Sørensen Såtendal satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, og Rosendal doblet ledelsen da Elena Oline Jensen Eide satte inn 2-0. Stillingen sto seg til hvilen. Ved pause sto det 2-0.

Trott / Solid / Stord hentet inn ledelsen og sikret poeng

Etter 69 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Ruth Maria Myklebust reduserte til 1-2, og Maren Vik Framnes sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 åtte minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-2.

Cindy Intong Abrahamsen fikk se det gule kortet.

Trott / Solid / Stord topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Rosendal nummer to på tabellen med sju poeng, mens Trott/Solid/Stord er på topp i serien med 13 poeng.

Bjørn-Ketil Johnsen var kampleder.

31. mai er det ny kamp for Rosendal. Da møter de Smørås. Trott/Solid/Stord skal måle krefter med Smørås 18. juni.