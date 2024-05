Sam Øvstebø ga Sola 2 en tidlig ledelse i kampen, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Sola 2. etter 22 minutter økte avstanden mellom lagene da Roni Lian Ching satte inn 3-0, og noen minutter før hvilen la Simon Froestad Framnes på til 4-0 for Sola 2. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4.

Sola 2 dro ifra

Oscar Rosvold satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før slutt. Felix Goa Vallestad reduserte til 1-5 for Randaberg 2 tre minutter senere. Etter 65 minutters spill var hattricket et faktum for Sam Øvstebø, og Sola 2-spilleren økte ledelsen da han satte inn 7-1 fem minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-7.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Randaberg 2 på niendeplass på tabellen med fire poeng, mens Sola 2 ligger på fjerdeplass med sju poeng.

I neste runde skal Sola 2 måle krefter med Sandnes Ulf 2 2. juni. Randaberg 2 møter Austrått 2 3. juni.