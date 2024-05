Mari Hammer ga Remyra/Fram/Tangmoen ledelsen etter elleve minutters spill, men Tuva Stensås sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 et kvarter før hvilen. Remyra/Fram/Tangmoens Hammer scoret fra straffemerket fem minutter senere. Sofie Solberg Husby scoret for Remyra/Fram/Tangmoen etter 33 minutter, slik at resultattavla viste 3-1. Stensås reduserte til 2-3 for Melhus/Gimse/Gauldal sju minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-2.

Beholdt føringen

Husby scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-2 seks minutter etter pause. Sju minutter senere reduserte gjestene ved Ingrid Tronsaune. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-3.

Aurora Dragset Auke pådro seg gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter onsdagens kamp er Remyra/Fram/Tangmoen på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Melhus/Gimse/Gauldal ligger på sjetteplass med seks poeng.

Ask Nikolay Dragsten var dommer.

28. mai skal Remyra/Fram/Tangmoen møte Orkanger, mens Melhus/Gimse/Gauldal møter Byåsen.