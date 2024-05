Ingen av lagene maktet å score før pause. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målbonanza etter pausen

Malin Dela Cruz Heggekroken sendte Odd/Fossum/Storm i føringen da det var spilt en halv time i andre omgang, og to minutter senere doblet Odd/Fossum/Storm ved Johanne Skree Skjeldal. Malin Dela Cruz Heggekroken la på til 3-0 for Odd/Fossum/Storm tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-3.

Odd / Fossum / Storm serieleder

Etter onsdagens kamp er Hei 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Odd/Fossum/Storm er serieleder med tolv poeng.

Bishar Aden Abdullahi dømte kampen.

Hei 2 møter Langesund/Stathelle 11. juni, mens Odd/Fossum/Storm spiller neste kamp mot Herkules dagen etter.