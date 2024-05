Karianne Sundset sørget for at Tiller fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter kun tre minutters spill, men Asta Wekre sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Sundset scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-1 fire minutter senere, men Jenni Hovdahl Sandrød utlignet for Sjetne etter 29 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2.

Scoring fra elleve meter

Sigrid Hægstad ga vertene ledelsen noen minutter etter pause, og noen minutter ut i andreomgangen scoret Wekre sitt andre mål da hun gjorde 4-2. Tillers Mia Arnegård Kulvik scoret fra straffemerket etter 51 minutters spill, og samme spiller utlignet da hun satte inn 4-4. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-4.

Sjetne beholder femteplass

Etter fredagens kamp ligger Sjetne på femteplass på tabellen med sju poeng, mens Tiller er på åttendeplass med fire poeng.

Frode Tøndel Øyangen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sjetne måle krefter med Rindal, mens Tiller møter KIL/Hemne.