Etter 19 minutter tok Astor 3 ledelsen ved Even Korsnes, og Astor 3 doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0 fem minutter senere. Mats Hoston gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 27 minutters spill. Vebjørn Jakobsen Grøset scoret for Astor 3 sju minutter senere, slik at resultattavla viste 3-1. Korsnes sikret seg hattrick da han ordnet 4-1 etter 36 minutter, og Astor 3 økte ledelsen da Odin Axe satte ballen i nettet seks minutter senere. Dermed var stillingen 5-1. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-1.

Astor 3 økte ledelsen

Isak Flå (strøket) reduserte til 2-5 etter 73 minutters spill. Axe scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-2 ti minutter senere, og etter 90 minutter var hattricket et faktum for samme spiller. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-2.

Daniel Løveseter Tevik pådro seg gult kort.

Ble værende på fjerdeplass

Etter oppgjøret står både Astor 3 og Orkla 2 med tre poeng.

Kristoffer Johansen dømte kampen.

Astor 3 spiller neste kamp mot Støren 1. mai, mens Orkla 2 bryner seg på Trygg/Lade dagen etter.