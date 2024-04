Årdal sendte Måløy 2 foran da han satte inn 1-0 etter 39 minutters spill, og samme mann fikk nettsus og doblet ledelsen for Måløy 2 seks minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Straffescoring

Christian Tvendeseter Lofnes økte ledelsen for Måløy 2 da han satte inn 3-0 noen minutter etter pause. Stryn 2s Georg Hopland scoret fra straffemerket tre minutter etter sidebytte. Årdal laget hattrick da han la på til 4-1 åtte minutter før slutt. Hopland gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 like etterpå, og Jesper Endal Jepsen reduserte to minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-3.

Måløy 2s Anders Martin Kvalvåg, Adrian Domstein, Asle Eldevik og Tor-Erik Kupen pådro seg gult kort.

Troner på topp

Etter tirsdagens kamp ligger Måløy 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Stryn 2 er på sjetteplass med ett poeng.

Sureskumar Kathiravel var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Måløy 2 spiller neste kamp mot Loen 7. mai, mens Stryn 2 spiller neste kamp mot Selje.