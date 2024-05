Kristiansandkameratene 2 tok ledelsen da Mikael Kaspersen Kinnestad satte inn 1-0 etter 17 minutter, men Soteland utlignet da han satte inn 1-1 fire minutter senere. Samme mann scoret igjen da han gjorde 2-1 et kvarter før hvilen. Benjamin Håkonsen scoret for Mandalskameratene 2 seks minutter senere, slik at resultattavla viste 3-1, og det sto seg til pause. Ved pause var stillingen 1-3.

Dominerte etter pause

Mandalskameratene 2 økte ledelsen da Henehta Heh satte ballen i nettet fem minutter etter pause. Dermed var stillingen 4-1, og etter et kvarter av andreomgangen økte Mandalskameratene 2 ved Lewi Brandser. Tre minutter før slutt la Kasper Rugland på til 6-1 for Mandalskameratene 2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-6.

Jarle Lund (Mandalskameratene 2) og Magnus Joao Høien Igland (Kristiansandkameratene 2) fikk begge gult kort.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Kristiansandkameratene 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Mandalskameratene 2 ligger på sjetteplass med fire poeng.

Nikolai Mork Rogne var dommer i kampen.

27. mai er det ny kamp for Kristiansandkameratene 2. Da møter de Våg 3. Mandalskameratene 2 skal måle krefter med Søgne 3 28. mai.