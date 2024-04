Øyvind Daling sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 33 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-0.

Målshow i andre omgang

Jonas Flåt Aas scoret og doblet ledelsen for Tigerberget 2 fem minutter etter hvilen, og Claus Haraldseid satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Tigerberget 2. etter 65 minutters spill la Thomas Hallan-Christensen på til 4-0 for Tigerberget 2. Solbygg reduserte til 1-4 seks minutter før slutt. Robert Gregor Duncan satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-1.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Tigerberget 2 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Solbygg ligger på niendeplass med null poeng.

Are Wroldsen Ribe var dommer.

Solbygg spiller neste kamp mot Våg 2 5. mai, mens Tigerberget 2 spiller mot Donn 3 to dager senere.